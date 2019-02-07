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مسؤول يمني: مليشيا الحوثي تعرقل الاجتماعات بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين

مسؤول يمني: مليشيا الحوثي تعرقل الاجتماعات بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين
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واس- الوئام

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل، أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تعرقل الاجتماعات التي تتم في العاصمة الأردنية عمان، بين وفدي الشرعية والحوثيين، بشأن إطلاق الأسرى والمعتقلين.

وقال في تصريح صحفي، إن الانقلابيين الحوثيين لم يعترفوا حتى الآن بجميع أسرى الحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدًا رفض ممثلي الحكومة اليمنية لمقترح قدمه الحوثيون لإجراء تبادل جزئي يشمل 50% من أسرى كلا الطرفين.

وبيّن أن الاجتماعات، تمتد إلى يوم غد الجمعة، بسبب عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية للإتفاق، بهدف كسب المزيد من الوقت.

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