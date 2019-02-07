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بعد ادعاءات بعدم قدرتها على التعامل معه

هيئة تطوير مكة تكشف حقيقة “عدم إزالة عقار النكاسة العشوائية”

هيئة تطوير مكة تكشف حقيقة “عدم إزالة عقار النكاسة العشوائية”
weam.co/572239
مكة - محمد السويهري - الوئام:

قال المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إنه تمت إزالة العقار الكائن بمنطقة النكاسة العشوائية، والذي تداول عدد من المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن عدم قدرة الهيئة على إزالته.

وأضاف “كعكي”، في تصريح، أنه تمت إزالة العقار، ولَم يصادف الشركة المطورة أي معوق، لكن عمليات الإزالة تباشر على عدة مراحل.

وأبان أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، وجارٍ العمل حاليا في المرحلة الثانية، وفق الجدول الزمني المعد.

وكان عدد من النشطاء بمواقع التواصل تداولوا أخبارا حول وجود عقار بمنطقة النكاسة العشوائية بمكة المكرمة، لم تستطع آليات الشركة المطورة إزالته.

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