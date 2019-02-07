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ويحرر 216 مخالفة

عمل الرياض يضبط 15 مخالفا.. وينذر 177 منشأة خلال يوم

عمل الرياض يضبط 15 مخالفا.. وينذر 177 منشأة خلال يوم
weam.co/572271
الرياض - الوئام

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والضبط الميداني ، أمس الأربعاء، حملة تفتيشية مشتركة استهدفت الفنادق ووحدة سكنية مفروشة شمال العاصمة، ضُبط خلالها على عدد من مخالفات قرار “توطين مهنة الاستقبال”، كونها من المهن المقصورة على السعوديين.

وتأتي الحملة، على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين ومدى التزام المنشآت بذلك.

من جهة أخرى، نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وأسفرت الحملات عن 3216 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير 216 مخالفة وتوجيه 177 انذار ويضبط 15 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمحافظة وادي الدواسر .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.

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