أردوغان يغازل أمريكا ..قرار ترامب بالانسحاب من سوريا أفشل خطط تقويض علاقاتنا

الوئام-متابعات

غازل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، نظام الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب بكلمات منخفضة اللهجة رغبة منه في ارجاع العلاقات الأمريكية إلى عهدها قبل أزمة احتجاز تركيا للقس الأمريكي ما أغضب واشنطن .

وقال أردوغان إن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، المتعلق بسحب قوات بلاده من سوريا، أفشل خطط تقويض العلاقات التركية الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، لدى استقباله أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، والمجلس التركي الأمريكي، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس التركي أن مخططات من أرادوا تقويض العلاقات مع الولايات المتحدة باءت بالفشل على حد قوله.

وبيّن أن أنقرة وواشنطن تربطهما علاقات تحالف قوية شاملة واستراتيجية مستندة على المصالح المشتركة.

وأضاف أن بلاده تجاوزت بنجاح جميع الأزمات والاختبارات في علاقاتها مع الولايات المتحدة.