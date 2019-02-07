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للمرة الخامسة.. إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي للفضاء

للمرة الخامسة.. إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي للفضاء
weam.co/572296

فشلت إيران للمرة الثانية خلال أقل من شهر وللمرة الخامسة بتاريخها في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وفق ما أظهرت صورة فضائية نشرتها شركتان أميركيتان متخصصتان في تحليل الصور.

وقالت شركتا “ديجيتا غلوب”، و”بلانيت”، إن إيران أطلقت يوم  الثلاثاء الماضي صاروخا من قاعدة شمالي إيران، وأوضح المحلل في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي قام بتحليل الصور، ديفيد شميلير: “شاهدنا على الأقل بعض إشارات الاحتراق على منصة الصاروخ، مما يدل على وقوع إطلاق، لكن إيران لم تسارع إلى الإعلان عن تجربة الصاروخ والتزمت الصمت، مما يعزز فرضية فشله”.

وفي حال تأكيد فشل المحاولة، فستكون الخامسة من نوعها في إيران في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008.

 

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