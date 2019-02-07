التعليقات: 0

الأهلي يهزم الحزم بالأربعة في مباراة مثيرة

الأهلي يهزم الحزم بالأربعة في مباراة مثيرة
weam.co/572314

فاز فريق النادي الأهلي على نظيره الحزم 4-2، خلال مباراة الفريقين التي تقام على ملعب “مدينة الملك عبد الله”، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم عبدالفتاح عسري لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك الحزم في الدقيقة العاشرة.
وتعادل الكولومبي جوم باخوي للحزم في الدقيقة 15 من ضربة رأسية قوية، ولكن سيف حسين مدافع الحزم ورّط فريقه وأحرز هدفًا في مرماه ليتقدم الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 17، ثم تعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 23.
ومع بداية الشوط الثاني نجح ديجانيني تفاريس في التقدم للأهلي مرة أخرى وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 49، وأحرز عمر السومة الهدف الرابع في الدقيقة 94.

 

 

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي

بثلاثية.. النصر يواصل ملاحقة الهلال

بثلاثية.. النصر يواصل ملاحقة الهلال

بيلتش أمام تحدي “الإقلاع من منصة الهبوط”

بيلتش أمام تحدي “الإقلاع من منصة الهبوط”

الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيويًا بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال

الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيويًا بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>