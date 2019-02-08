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الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق عدة بالمملكة اليوم

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق عدة بالمملكة اليوم
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، التي يسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية واستمرار نشاط الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة، وشملت الإنذارات المبكرة مناطق  (الوجه – تبوك – أملج- ضبا- شرا- الأجزاء الساحلية من المنطقة)، والجوف، جدة، رنية، الخرمة، الليث، رابغ ، تربة، بحرة، خليص، القنفذة”.

وأضافت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل أيضاً مناطق: حائل، والقصيم وشمال المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة) والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة: (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

وفي منطقة الرياض – الدوادمي، أصدرت تنبيها متقدما، بهبوب رياح مثيرة للأتربة.

 

 

 

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