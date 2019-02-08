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تجربة جديدة تظهر قدرة النحل على حل مسائل حسابية

تجربة جديدة تظهر قدرة النحل على حل مسائل حسابية
weam.co/572336

أظهرت تجربة حديثة أن للنحل القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة كالجمع والطرح، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

التجربة التي أجراها علماء فرنسيون وأستراليون في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، أكدت أن حل المسائل الحسابية يتطلب مستوى معقول من الذكاء وقوة العقل، والمشاركة في إدارة عقلية معقدة تتعلق بالأرقام وذاكرة قصيرة يمكنها التعامل مع القواعد والقوانين.

وأشار العلماء إلى أن مضامين هذه التجربة تنعكس على التطورات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، خصوصا في تحسين التعليم السريع.

وأظهرت الدراسة أن النحل يمكنه أن يتعلم التعرف على الألوان بوصفها رموزا تمثل عمليتي الجمع والطرح.

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