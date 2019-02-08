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كشرط لإلتزام موسكو بمعاهدة نووية

روسيا تطالب أمريكا بتدمير أنظمة صاروخية في رومانيا

روسيا تطالب أمريكا بتدمير أنظمة صاروخية في رومانيا
weam.co/572351
موسكو- الوئام:

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر أنظمة الدفاع الصاروخية المعروفة بـ”إم. كيه -41″ التي نشرتها في رومانيا. وذلك كشرط من أجل عودة موسكو للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة.

وأضاف البيان إن على واشنطن أيضاً أن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية في رومانيا للسبب ذاته. وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لتسلميه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.

وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر من المعاهدة ما لم تنهِ روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة. وتنفي موسكو ارتكاب أي انتهاكات.

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