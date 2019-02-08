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لإجراء المقابلات الشخصية

النيابة العامة تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها

النيابة العامة تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها
weam.co/572364
الرياض- الوئام:

دعت النيابة العامة المرشحين والمرشحات عن طريق المفاضلة المجراة عبر إعلان تلك الوظائف من خلال بوابة الخدمة المدنية بتاريخ 24/03/1440هـ والمرفق أسماؤهم على الرابط أدناه لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.

وتؤكد النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة الحضور الساعة السابعة والنصف صباحاً في اليوم المحدد للمقابلة  مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأنه يتعذر الدخول بدونها.

للإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي :
https://www.pp.gov.sa/news/28490

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