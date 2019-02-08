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للرجال والنساء أضحاب المؤهلات

تفاصيل الوظائف الأكاديمية في جامعة الطائف

تفاصيل الوظائف الأكاديمية في جامعة الطائف
weam.co/572365
الطائف- الوئام:

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك للسعوديين من الجنسين وذلك للعمل في كليات الجامعة بالطائف.

وبحسب التفاصيل فإنه يبدأ استقبال الطلبات على موقع الجامعة الالكتروني على الرابط التالي:

https://www.tu.edu.sa

ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي وأن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس /الماجستير /الدكتوراه (او ما يعادلها) متوافقاً ، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

أن يكون المعدل في المراحل الثلاث(البكالوريوس/الماجستير/الدكتوراه) لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير وأن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.

أن لا يتجاوز العمر (45) عام عند التقديم ويُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

ويجب التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه وسوف يتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط وأن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً .

وسوف يستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة مع ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب وستضطر الجامعة آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.

وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:
http://apps.tu.edu.sa/academicJobs/login.aspx

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