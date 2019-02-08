التعليقات: 0

لكن تخفيضات أوبك تعطي دعما

أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف من تباطؤ عالمي

أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف من تباطؤ عالمي
weam.co/572366
سنغافورة- الوئام:

هبطت أسواق النفط يوم الجمعة متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا أعطت للخام بعض الدعم.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 40 سنتا يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة. وانخفض الخام 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 61.22 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس آذار، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تنخفض بفعل نمو الإنتاج الأمريكي

أسعار النفط تنخفض بفعل نمو الإنتاج الأمريكي

انخفاض النفط نحو 1% مع تبدد مخاوف بشأن المعروض

انخفاض النفط نحو 1% مع تبدد مخاوف بشأن المعروض

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على عكس التوقعات

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على عكس التوقعات

ارتفاع مؤشر PMI الخاص بالقطاع غير النفطي في السعودية

ارتفاع مؤشر PMI الخاص بالقطاع غير النفطي في السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>