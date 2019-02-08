تفاصيل 1163 وظيفة شاغرة للجنسين بشركات القطاع الخاص

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع عدد من الشركات السعودية عن توفر 1163 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص للرجال والنساء لحملة جميع المؤهلات. وقالت أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة بيت الشواية.

شركة شاورمر للأغذية.

شركة الموارد للتوظيف والاستقدام.

شركه ديبا السعودية للمقاولات والديكور.

مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار.

شركة أسواق التميمي.

شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية.

شركة د.كيف القابضة.

شركة اي مارت لتسويق الالكترونيات.

شركة فواز الحكير لأزياء التجزئة.

الشركة العربية للبلاط المحدودة – ارتك.

شركة دار الضيافة.

موسسة زاوية الربيع للكماليات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php