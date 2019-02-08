سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس دانييل اورتيغا

ماناغوا -الوئام:

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد بن غانم الرويلي خلال استقبال فخامة الرئيس دانييل اورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا له في القصر الرئاسي بالعاصمة النيكاراغوية ماناغوا، أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم ومفوضا فوق العادة للمملكة لدى نيكاراغوا.

ونقل السفير الرويلي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لفخامته وللشعب النيكاراغوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته رحب فخامة الرئيس دانييل اورتيغا بالسفير الرويلي، معرباً عن تمنياته وتطلعه لتطور وازدهار العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

حضر مراسم الاستقبال وتسليم أوراق نائبة رئيس الجمهورية روزاريو موريجو، وكبار المسؤولين في الحكومة.