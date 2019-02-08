بومبيو والجبير يتفقان على ضرورة مواجهة أنشطة إيران

واشنطن- الوئام:

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي عادل الجبير، على ضرورة إيجاد صيغة مقبولة لتسوية الوضع في سوريا، وأهمية تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يهدف لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة.

وأبدى بومبيو امتنانه للسعودية على تعاونها المستمر مع الولايات المتحدة في عدة أولويات إقليمية وثنائية، وفقاً للبيان.

وجدد بومبيو والجبير دعمهما لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، في دفع العملية السياسية، وشددا على ضرورة قيام الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين بتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان في السويد في أقرب وقت ممكن.