داعش يعدّم ثلاثة أشقاء ذهبوا للبحث عن الكمأ في العراق

بغداد- الوئام:

ذكر مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الجمعة، أن عناصر داعش أعدموا ثلاثة مدنيين كانوا قد اختطفوهم شمال قضاء مدينة بيجي (220 كلم) شمال بغداد.

وقال مدير إعلام محافظة صلاح الدين جمال الدليمي إن الشبان الثلاثة، وهم أشقاء عثر على جثثهم في مكان قريب من جبل محكول، وقد أطلق الرصاص عليهم من الخلف.

كان التنظيم قد اختطف الأشقاء الثلاثة صباح أمس، حيث كانوا في رحلة للبحث عن الكمأ في المنطقة الوعرة من جبل مكحول.

ويعد الحادث الرابع من نوعه الذي يستهدف المواطنين الباحثين عن الكمأ قرب المناطق التي ما يزال التنظيم يشكل خطراً فيها على القوات الأمنية والمواطنين على حد سواء، وخاصة قرب جبال حمرين ومكحول وغربي تكريت.