التعليقات: 0

وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم
weam.co/572388
واس - الوئام:

أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن البيان الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‎مارك لوكوك كشف عن مسؤولية ‎مليشيات الحوثي عن عرقلة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مخازن الغذاء.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: عكس بيان‎ لوكوك في الإفادة الدورية لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام ‎مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين التي قال: ” إنها لم تنفذ حتى اليوم أياً من التزاماتها في اتفاقات السويد”.
وأكد الإرياني أن مصداقية وسمعة ومكانة ‎الأمم المتحدة في اختبار حقيقي وطالبها بأن تقوم بدور أكثر فعالية وتأثير للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة ‎المليشيات الحوثية الذين باتوا دروعا بشرية لها.
وجدد وزير الإعلام اليمني، مطالبته للأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية وتفريغ مخزون القمح في مخازن الغذاء كون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

روابط ذات صلة

عاجل.. التحالف يعلن تدمير قافلة ذخائر وأسلحة للحوثيين شرق العبيسة

عاجل.. التحالف يعلن تدمير قافلة ذخائر وأسلحة للحوثيين شرق العبيسة

داعش يعدّم ثلاثة أشقاء ذهبوا للبحث عن الكمأ في العراق

داعش يعدّم ثلاثة أشقاء ذهبوا للبحث عن الكمأ في العراق

اجتماع عاصف في صنعاء وقائد حوثي يهدد بتصفية أنصار صالح

اجتماع عاصف في صنعاء وقائد حوثي يهدد بتصفية أنصار صالح

سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس دانييل اورتيغا

سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس دانييل اورتيغا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>