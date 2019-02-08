“التعليم” تلزم المشرفين بالمكوث في المدارس 4 ساعات لمتابعة الأداء

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

كشفت مصادر مطلعة لـ”الوئام” أن “وزارة التعليم وجهت مديري التعليم في المناطق والمحافظات باعتماد تكليف جميع المشرفين والمشرفات بتنفيذ توجيه معالي الوزير بمكوثهم بما لا يقل عن أربع ساعات بالمدرسة، لمتابعة الأداء”.

وأوضحت المصادر ، أن التكليف شمل ضرورة “متابعة أداء المعلمين والمعلمات، داخل الفصول الدراسية، والوقوف على المستوى التحصيلي لجميع الطلاب والطالبات، وقياس مقدار التحسن وتقديم البرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات التي تسهم في رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، ورفع القدرة القرائية والكتابية لديهم، للرفع من مستواهم، ومتابعة ذلك شخصيا من قبل مديري ومديرات الإدارات والمكاتب”.

كما شمل التكليف “تزويد الادارة العامة للتعليم بتقرير مفصل مع نهاية العام الدراسي بمدى تنفيذ ذلك، ومقدار التحسن في مستوى التحصيل الدراسي لكل مدرسة، مدعماً بشواهد من الميدان لكل تخصص على حده”.

في السياق، كشفت المصادر أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وجهت بالفعل بتنفيذ توجيه وزير التعليم.