غداً.. بدء تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي في “نور”

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

اعتمدت وزارة التعليم مواعيدَ التسجيل في نظام “نور” للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، من المرحلة الابتدائية، للعام الدراسي المقبل 1440/ 1441هـ، الذي يبدأ صباح يوم غد السبت 4/ 6/ 1440هـ الموافق 9/2/2019، عبر نظام “نور”، تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم للعام المقبل.

وجاء في تعميمٍ أصدرته وزارة التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغها لمدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية “تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة”، والمدارس الأجنبية.

وأوضح التعميم أنه يتم تسجيل الطلاب السعوديون وتسجيل الطلاب لأمهات سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، التي لايجرى بها مفاضلة.

وأشار التعميم إلى أن القرار شمل من تقل أعمارهم عن 6 سنوات، أو أقل بتسعين يوماً كحد أدنى، وحتى الحادية عشرة، وثلاثة أشهر كحد أعلى، ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد أو إقفال التسجيل في 22/1/1441هـ.