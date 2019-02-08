التعليم تجدد تحذيرها بمنع التدخين وجمع التبرعات داخل مؤسساتها

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

جددت وزارة التعليم، تحذيرها بمنع التدخين نهائيا داخل مبنى الوزارة ووكالاتها وإدارات التعليم وجميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك حسب تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع وكالات الوزارة، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم: “تمشيًا مع الأمر السامي الكريم وحفاظًا على سلامة الجميع وحرصًا على صحتهم يمنع التدخين نهائيا داخل مبنى الوزارة ووكالاتها وإدارات التعليم وجميع المدارس الحكومية والأهلية، فيما جددت الوزارة أيضا، تأكيدها على جميع إدارات المدارس بمختلف المراحل الحكومية والأهلية والأجنبية، منع جمع التبرعات “العينية أو النقدية” سواء من الطلاب أو الطالبات، أو المعلمين والمعلمات أو الموظفين والموظفات وأولياء الأمور، خشية من أن تُستغل هذه الأموال في أعمال غير التي خصصت من أجلها”.

وشدد التعميم على إبلاغ الجميع للتمشي بموجبه، مؤكدًا بأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة.