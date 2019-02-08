الأرصاد في تنبيهات متقدمة: هطول أمطار رعدية على الرياض والمدينة المنورة

الرياض- الوئام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى جريان السيول على عدد من مناطق المملكة.

وشمل التنبيه، منطقة الرياض، “الرياض، الخرج، الدوادمي، الغاط، المجمعة، شقراء، رماح، عفيف، والأجزاء والمجاورة لها”، على أن تبدأ الحالة في الرابعة مساء اليوم وتستمر حتى الثالثة فجر بعد غد الأحد.

وكذلك منطقة المدينة المنورة، وشمل “المسيجيد، اليتمة، وادي الفرع، أبيار، الماشي، الفقرة، الأجزاء المجاورة لها”، على أن تبدأ الحالة في الثالثة عصرًا وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.

كما شمل التنبيه، منطقة جازان، بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل “جيزان، صامطة، أبوعريش، الطوال، أحد المسارحة، الخوبة، ضمد، العارضة، والأجزاء المجاورة لها، على أن تبدأ الحالة في الثالثة و15 دقيقة وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم الجمعة.