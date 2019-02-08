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قوات نظام الأسد تنتهك مجددا الهدنة الروسية – التركية

قوات نظام الأسد تنتهك مجددا الهدنة الروسية – التركية
weam.co/572412
واس- الوئام

استهدفت قوات نظام الأسد بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط بلدتي جرجناز وتلمنس وقرية معرشمارين بريف معرة النعمان الشرقي بالقطاع الجنوبي الشرقي من إدلب، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة تلمنس, مجددةً بذلك انتهاكاتها لمواقع تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن قوات نظام الأسد استهدفت أيضا بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية، كما رصد المرصد خروقات جديدة في مناطق الهدنة حيث استهدفت قوات نظام الأسد مناطق في بلدتي كفرزيتا واللطامنة الواقعة في الريف الشمالي لحماة نجم عنه اضرار مادية.

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