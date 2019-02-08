حرب في أسعار الطيران.. والسبب: رسوم الخدمات وغياب المنافسة

متابعات - الوئام:

كشف مختصون أن قطاع الطيران السعودي يواجه تحديات كثيرة، أبرزها الرسوم المفروضة على الناقلات الجوية الوطنية، وغياب أسس المنافسة العادلة، ما أدى لحرب في أسعار تذاكر الطيران، تنعكس بالضرورة على جودة الخدمات المقدمة، وخيارات السفر، وقد تؤدي في النهارية لتخارج عدد من الشركات من السوق، ما يضر بالقطاع ككل، مطالبين بوضع استراتيجية واضحة ومحددة، وآليات محددة لتسعير كل الخدمات بما فيها التذاكر، محذرين من التضخم في القطاع، الذي قد ينتج عنه تقليص أعداد الموظفين السعوديين، وزيادة البطالة في البلدا.

في السياق، قال فهد الشرافي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إنه “توجد تحديات تمنع قطاع الطيران من تحقيق أهدافه الإستراتيجية، أهمها الرسوم غير العادلة المفروضة على الناقلات الجوية الوطنية، وغياب الخطط الإستراتيجية التي تحمي وتحافظ على حقوق الناقلات الوطنية من الشركات الأجنبية، كما هو معمول به في دول عدة، التي ستساعد وتسهم في تطوير وصناعة النقل الجوي بالمملكة بهدف رفع اقتصاد البلد وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن”. بحسب ما نشرت “عكاظ” اليوم.

فيما تساءل نادر بوصلاح، الخبير الاقتصادي، عن جدوى الرسوم المفروضة على شركات النقل الجوي الوطني، قائلا: هل حققت هدفها في تطوير القطاع؟. لافتا إلى أنها تعد الأعلى على مستوى المنطقة، تضع الشركات الوطنية تحت أعباء تحد من خططها التوسعية والارتقاء بخدماتها.

ونوه “بوصلاح”، في حديثه، إلى أن “شركات الطيران الوطنية مطالبة ومعنية أكثر من غيرها بتحقيق رؤية 2030 بزيادة أعداد المسافرين والمعتمرين، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال الالتزام بدقة المواعيد”.

من جانبه، قال جمال بنون، المحلل الاقتصادي إنه “لا قيمة للمطارات إذ لم توجد شركات ناقلة وخدمات سهلة وميسرة للركاب، وكما هو معلوم فإن 40% من إجمالي دخل المطارات لا يأتي من مصادر مرتبطة بعملية الطيران بصورة مباشرة، بل بأشياء عدة أخرى محيطة على اتصال بها، من مواقف سيارات وإيجارات الأراضي وامتيازات مباني المسافرين، إضافة إلى الإعلانات التي تسهم بشكل كبير في إيرادات المطارات العالمية”.

وكان مجلس الشورى طالب “الخطوط السعودية” بالشفافية والحوكمة، لامسا مشكلة رئيسية في القطاع بشكل عام، خلال اجتماعه الثلاثاء 4 ديسمبر 2018.

وطالبت لجنة “النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، بعد اطلاعها على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ، بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة “طيران أديل”، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.

كما طالبت باعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.

وطرح بعض الأعضاء بمجلس الشورى رؤاهم، ومن أبرزها الحوكمة والشفافية وزيادة إنتاجية الفرد وتدريبه ورفع كفاءة استخدام الطائرات ستسهم في الحد من الهدر المالي وتقليل الخسائر، وأهمية وجود بيانات مفصلة عن المحطات التي ترى الخطوط السعودية عدم جدواها اقتصادياً، المطالبة بأن تضمن الخطوط السعودية في تقريرها القادم برنامجًا تفصيليًا يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح.