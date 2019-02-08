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أمانة تبوك تزيل أكثر من 104 آلاف طن من النفايات

أمانة تبوك تزيل أكثر من 104 آلاف طن من النفايات
weam.co/572441
واس- الوئام

أزالت أمانة منطقة تبوك، ما يزيد على 104640 طنا من النفايات المنزلية، وأكثر من 184951 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة، وترحيلها للمردم الرئيسي لمدينة تبوك، خلال الربع الأخير لعام 2018م.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان، أن الأمانة سعت سعيًا حثيثًا لرفع مستوى نظافة المدينة من خلال إعداد خطط يومية وأسبوعية وشهرية، تتمكن من خلالها من متابعة أعمال النظافة والتأكد من سير العمل وفق ما هو مخطط له، مبينًا أنه تم استخدام 67 ضاغطة ومكنسة آلية لإزالة تلك الكميات وبطاقة بشرية تصل لـ 1100 عامل.

وقال “الغبان”، إن الأمانة تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بمواعيد إخراج النفايات المنزلية، التي حددتها الأمانة من الساعة 6.30 مساءً وحتى الساعة 8.30 مساءً، مما يساعد كثيرًا في عدم تراكم النفايات المنزلية وتكدسها، إضافةً إلى أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين الذي يقومون برمي مخلفات المباني والأنقاض أو النفايات الصلبة في الساحات والأراضي الفضاء.

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