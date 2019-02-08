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شهيدان وإصابات في قمع الاحتلال للتظاهرات بقطاع غزة

شهيدان وإصابات في قمع الاحتلال للتظاهرات بقطاع غزة
weam.co/572445

استشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعهم مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن “الفتى حسن إياد شلبي (14عاماً) استشهد جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس”.
لاحقا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطيني آخر.
وأصيب عشرات المتظاهرين خلال المواجهات من بينهم 8 على الأقل بالرصاص الحي.
وهذه الجمعة رقم 46 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018 والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينياً وأصيب 26 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق.

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