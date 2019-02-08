الجبير: القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي

الوئام- متابعات

قال وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير، إن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي، لافتًا إلى أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة

وأضاف في تصريحات اليوم الجمعة، أن محاولة الربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين بمقتله.

وأوضح “الجبير”، أن السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأكد أنه تم عرض إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد أوباما لكنه لم يبد اهتماما.