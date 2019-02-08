مدرب النصر السابق يودع بطولة كأس زايد “مرتين”

فاز فريق الرجاء البيضاوي المغربي على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف للاعبه محسن ياجور.

واستطاع ياجور تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، الذي شهد حالة طرد للاعب النجم الساحلي عمار الجمل قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

واستفاد النجم الساحلي من نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها بهدفين نظيفين، ليتأهل رسميا إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الرجاء المغربي قد أعلن إقالة مدربه الإسباني جاريدو من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام النجم الساحلي في لقاء الذهاب، ويعين الفرنسي كارتيرون مدرب النصر السابق بدلا منه.

يذكر أن كارتيرون فشل مع الأهلي المصري في التأهل لربع نهائي كأس زايد، وخرج أمام الوصل الإماراتي، ليودع البطولة للمرة الثانية.