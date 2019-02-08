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الجيش الليبي: غارات جوية جديدة على مسلحي المعارضة التشادية في جنوب البلاد

الجيش الليبي: غارات جوية جديدة على مسلحي المعارضة التشادية في جنوب البلاد
weam.co/572461
الوئام - متابعات

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، عن غارات جوية جديدة على مسلحي المعارضة التشادية في جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن غارات جوية جديدة استهدفت مسلحين على الحودود الليبية مع تشاد اليوم الجمعة في محاولة لقطع دابر تلك الجماعات التي تهدد أمن البلاد.

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء الماضي تنفيذ ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا.

وأفادت وزارة الجيوش (الدفاع) الفرنسية، الاثنين، أن طائرات تابعة لها شنت ضربات في شمال تشاد، دعما للجيش التشادي، الأحد، لوقف تقدم رتل مكون من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا.

ولم يوضح البيان هوية العناصر المسلحة التي كانت بالرتل المستهدف.

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