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بناء على تقارير الأرصاد

مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
weam.co/572468
الوئام-واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار تستمر حتى يوم غد.
وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

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