باريس: “السترات الصفراء” ضربت حجوزات الفنادق

الوئام - متابعات

في رد فعل متوقع انخفضت نسبة تشغيل الفنادق في باريس خلال ديسمبر الماضي إلى نسبة 5.6% مقارنة بنفس الشهر للعام الذي سبقه، وذلك تزامنا مع احتجاجات “السترات الصفراء”، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي الجمعة.

وارتفعت الحجوزات الفندقية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لكنها انخفضت في ديسمبر بنسبة 1.2%، وهو الانخفاض الذي كان ملحوظاً للغاية في العاصمة الفرنسية وضواحيها.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان له، أن “احتمالية” هذا الأمر ترجع إلى حركة “السترات الصفراء”، ما أثر “بشكل أساسي” على حجوزات السكان المحليين.

وبشكل عام، سجّل الربع الأخير من العام الماضي توازناً إيجابياً، بمعدل ارتفاع وصلت نسبته إلى 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.