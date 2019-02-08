التعليقات: 0

وفد أمريكي يتوجه إلى الصين لاستئناف “محادثات التجارة”

وفد أمريكي يتوجه إلى الصين لاستئناف “محادثات التجارة”
weam.co/572476

يتوجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع مسؤولين أمريكيين آخرين إلى الصين الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن التجارة بهدف التوصل لاتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية في الثاني من مارس، وفقا لقناة “إن بي سي”.

وقال منوتشين إن المحادثات التي قادها والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن الأسبوع الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه كانت “بناءة جداً”.

وأضاف: “نحن نبذل جهداً ضخماً لمحاولة إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي. ذلك هو هدفنا”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء إن أي اتفاق تجاري مع الصين “يجب أن يتضمن تغييراً حقيقياً بنيوياً لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة وتقليل العجز التجاري المزمن وحماية الوظائف الأمريكية”.

روابط ذات صلة

حصيلة صادمة لخسائر الجيش الأمريكي في العراق وسوريا

حصيلة صادمة لخسائر الجيش الأمريكي في العراق وسوريا

ترامب يحذر الصين: سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم انتهت

ترامب يحذر الصين: سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم انتهت

أمريكا تنسحب من معاهدة القوى النووية مع روسيا

أمريكا تنسحب من معاهدة القوى النووية مع روسيا

بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في البيت الأبيض

بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في البيت الأبيض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>