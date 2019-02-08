وفد أمريكي يتوجه إلى الصين لاستئناف “محادثات التجارة”

يتوجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع مسؤولين أمريكيين آخرين إلى الصين الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بشأن التجارة بهدف التوصل لاتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية في الثاني من مارس، وفقا لقناة “إن بي سي”.

وقال منوتشين إن المحادثات التي قادها والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن الأسبوع الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه كانت “بناءة جداً”.

وأضاف: “نحن نبذل جهداً ضخماً لمحاولة إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي. ذلك هو هدفنا”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء إن أي اتفاق تجاري مع الصين “يجب أن يتضمن تغييراً حقيقياً بنيوياً لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة وتقليل العجز التجاري المزمن وحماية الوظائف الأمريكية”.