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الهلال يعزز صدارته بفوز على الباطن في الدقائق الأخيرة

الهلال يعزز صدارته بفوز على الباطن في الدقائق الأخيرة
weam.co/572501

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الانتصار على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد أحداثا  “دراماتيكية” سواء داخل الملعب أم على مستوى الطقس في حفر الباطن.

افتتح الضيوف النتيجة عند الدقيقة 18 عن طريق البيروفي كاريلو، قبل أن يعدل أصحاب الأرض عند الدقيقة 22 عن طريق محترفهم جونثان بينتس، لينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعاد الزعيم للتقدم من جديد في شوط اللقاء الثاني عن طريق محمد كنو، وعاد الباطن من جديد لتعديل النتيجة عن طريق زياد العونلي، وأنهى المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز اللقاء بتسجيلهللهدف الثالث في الدقيقة 93.

وشهد اللقاء طردا للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو بالكرت الأحمر المباشر عند الدقيقة 87، وشهدت الحالة عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو والتي أكدت وجهة نظره بطرد قائد الهلال.

واستمر أزرق العاصمة في صدارة ترتيب الدوري موسعا الفارق مع وصيفه النصر إلى ست نقاط، مع تبقي 11 لقاء على نهاية الدوري.

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