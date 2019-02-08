الجماهير الاتحادية تترقب المشاركة الأولى لبريجوفيتش

الوئام - محمد بن نافع:

تترقب الجماهير الاتحادية مساء غد السبت مشاركة المهاجم الصربي لفريقها إلكساندر بريجوفيتش (28) عاماً في مشاركته الدورية الأولى، في اللقاء الذي يجمع الاتحاد بنظيره التعاون ضمن منافسات الجولة (19) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعول جماهير العميد على الصربي في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها حيث قاد هجوم فريقه السابق باوك اليوناني لموسمين متتاليين لعب خلالها (86) مباراة حقق الفوز في (60) وسجل (55) هدفا، قبل أن ينضم للكتيبة الاتحادية في عقد يستمر حتى 2023م.

وتعد هذه المشاركة الأولى في الدوري للصربي حيث سبق وأن شارك في دقائق معدودة في مباراة الفريق ونظيره الوشم ضمن منافسات الدور (32) من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لتمنعه الإصابة بعد ذلك من المشاركة مع الفريق ومغادرته خارج المملكة للعلاج من الإصابة التي تعرض لها قبل أن يتعافى منها تماماً ويشارك في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب برصيد (13) نقطة مسجلاً (20) هدفاً ويعتبر هجومه رابع أضعف هجوم في الدوري حتى الآن، حيث سجل مهاجمه فهد المولد (8) أهداف، وسجل المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا (4) أهداف.