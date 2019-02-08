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و الراجحي يرفع شكره للقيادة

خادم الحرمين الشريفين يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

خادم الحرمين الشريفين يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص
weam.co/572515
الوئام-متابعات

وافق خادم الحرمين الشريفين‬⁩  على مبادرة ⁧‫الفاتورة المجمعة‬⁩ ضمن خطة تحفيز ⁧‫#القطاعالخاص‬⁩ ، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في ⁧‫توظيف‬⁩ ⁧‫المواطنين‬⁩ و ⁧‫المواطنات‬⁩ .

ومن جانبه رفع وزير العمل و التنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي شكره للقيادة على الموافقة السامية قائلا: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات..

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