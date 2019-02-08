خادم الحرمين الشريفين يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

وافق خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز #القطاعالخاص ، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين و المواطنات .
ومن جانبه رفع وزير العمل و التنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي شكره للقيادة على الموافقة السامية قائلا: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات..