خادم الحرمين الشريفين يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

الوئام-متابعات

وافق خادم الحرمين الشريفين‬⁩ على مبادرة ⁧‫الفاتورة المجمعة‬⁩ ضمن خطة تحفيز ⁧‫#القطاعالخاص‬⁩ ، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في ⁧‫توظيف‬⁩ ⁧‫المواطنين‬⁩ و ⁧‫المواطنات‬⁩ .

ومن جانبه رفع وزير العمل و التنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي شكره للقيادة على الموافقة السامية قائلا: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات..