كشفه تركي آل الشيخ… حكم “أهلاوي” يدفع الاتحاد المصري لفتح تحقيقات

الوئام - متابعات

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إنه سيتم استدعاء الحكم الخامس حسن السندبيسى بمباراة الأهلى المصري وحرس الحدود في الدورى الممتاز في تحقيق رسمي، للاستفسار عن حقيقة الصورة المتداولة والتي تشير إلى عمله فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أثار تساؤلا بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود قال فيه هل الحكم الخامس في مباراة اليوم يعمل في أكاديمية خاصة بالنادي الأهلي؟، وأرفق صورة بالتساؤل تظهر الحكم الخامس مع طلاب الأكاديمية.

وأضاف عصام عبد الفتاح أنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم شطبه لإنه سيكون خائناً للأمانة بينما فى حالة تأكد عدم صحة الصورة وعدم عمله بالنادى الأهلى سيتم رد اعتباره ومنحه حقه كاملا.

وطالب عصام عبد الفتاح، جميع الأندية والجماهير بالهدوء مؤكدا إن لجنة الحكام لا يهمها العدالة بين الجميع وتقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا يفرق معها من الفائز بالدورى ومن الخاسر.

كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.