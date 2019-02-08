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في تعميم

تعليم الطائف يعتمد تكليف المشرفين والمشرفات بالمكوث في المدارس ٤ ساعات

تعليم الطائف يعتمد تكليف المشرفين والمشرفات بالمكوث في المدارس ٤ ساعات
weam.co/572531
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تأكيدا لمصادر الوئام” وجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جميع مشرفيها ومشرفاتها بالمكوث في المدارس 4 ساعات جاء ذلك في تعميم للمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي حصلت الوئام على نسخة منه

وتضمن التعميم  تكليف جميع المشرفين والمشرفات بتنفيذ توجيه الوزير بمكوثهم بما لا يقل عن 4 ساعات بالمدرسة، لمتابعة الأداء”.

وأردف التعميم أن التكليف يشمل ضرورة “متابعة أداء المعلمين والمعلمات، داخل الفصول الدراسية، والوقوف على المستوى التحصيلي لجميع الطلاب والطالبات، وقياس مقدار التحسن وتقديم البرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات التي تسهم في رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، ورفع القدرة القرائية والكتابية لديهم، للرفع من مستواهم، ومتابعة ذلك شخصيا من قبل مديري ومديرات الإدارات والمكاتب”.

واشار التعميم إلى تزويد الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بتقرير مفصل مع نهاية العام الدراسي بمدى تنفيذ ذلك، ومقدار التحسن في مستوى التحصيل الدراسي لكل مدرسة، مدعماً بشواهد من الميدان لكل تخصص على حده”

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    زائر

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