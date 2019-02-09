مدريد- الوئام:

ستُسلط الأضواء على المهاجم ألفارو موراتا في ظهوره الأول اليوم السبت الموافق 9-2-2019 على ملعب فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني ضد جاره ريال مدريد الذي بدأ معه مسيرة حافلة بالأحداث لم تصل إلى ذروتها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

ولعب موراتا 85 مباراة فقط كأساسي على مدار 8 مواسم في رحلة بدأت مع ريال مدريد، وبعده يوفنتوس قبل أن يعود إلى ريال ومنه إلى تشيلسي قبل أن يستقر في أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة الشهر الماضي، وأحرز خلالها 56 هدفًا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وأُلقيت مهمة تسجيل الأهداف على عاتق موراتا مع غريزمان؛ من أجل تعزيز فرص أتلتيكو مدريد في منافسة برشلونة على لقب الدوري، لكن بدايته كانت بائسة في الخسارة 0/1 أمام مستضيفه ريال بيتيس، يوم الأحد الماضي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وعانى اللاعب الدولي الإسباني للتأقلم مع غريزمان، ولم يهدد مرمى ريال بيتيس ليتجرع أتلتيكو مدريد أول خسارة في الدوري في 5 أشهر، ويتأخر بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي سيحل ضيفًا على أتلتيك بلباو يوم الأحد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وفقد أتلتيكو مدريد فارق النقاط أمام ريال الذي انتصر في آخر 4 مباريات في الدوري، وسيقفز فوق جاره إلى المركز الثاني لو خرج منتصرًا في القمة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وستمثل المباراة اليوم أكثر من فرصة لموراتا، إذ يحاول إثبات جدارته أمام فريقه السابق الذي باعه إلى يوفنتوس في 2014 مقابل 18 مليون يورو (20.44 مليون دولار)، ثم استعاده مقابل 36 مليونًا قبل أن يرحل في العام التالي إلى تشيلسي مقابل 80 مليونًا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

كما يحتاج موراتا إلى اكتساب حب جماهير أتلتيكو مدريد التي تبدو أنها تعارض وجوده في الفريق؛ بسبب مشواره السابق في ريال، وعبّرت عن رفضها بضمه في آخر مباراة للفريق على أرضه.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

ويجب على موراتا إقناع العالم بموهبته بعد الشهور الأخيرة العصيبة في تشيلسي التي وصفه خلالها المدرب ماوريتسيو ساري بأنه هش ذهنيًا، بينما قال جيانفرانكو زولا مساعد المدرب إنه قام بتذكيره بأنه يلعب في صفوف تشيلسي وليس برايتون أو ساوثهامبتون.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وثارت تساؤلات أيضًا بشأن عقلية موراتا في يوفنتوس، وقال جيانلويجي بوفون إنه أبلغه أنه سينجح إذا توقف عن الشعور بالأسى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وسيكون من المثير مشاهدة كيف سيحاول المدرب دييغو سيميوني، الذي لا يقبل الحلول الوسط، إعادة الثقة إلى موراتا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وربما ستتوقف فرص أتلتيكو مدريد في اللحاق ببرشلونة، والصمود في وجه انتفاضة ريال مدريد على قدرة المدرب الأرجنتيني في مساعدة موراتا على التألق.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وقد يحدد تطور أداء موراتا مسيرة فريقه في دوري أبطال أوروبا، إذ تنتظره مواجهة ضد يوفنتوس في دور الـ 16 مع إقامة النهائي على ملعبه واندا متروبوليتانو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم

المباراة: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد الأسبوع: 23

الملعب: ملعب واندا ميتروبوليتانو

الحكم: خافيير ايسترادا فرنانديز

الموعد: تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم السبت، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD