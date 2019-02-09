جدة- الوئام:

تجرى مساء اليوم السبت الموافق 9-2-2019 مواجهة ساخنة بين فريقي الاتحاد والتعاون في الجولة 19 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين(كأس الأمير محمد بن سلمان) على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وقد استعد فريق الاتحاد تحت قيادة الكرواتي سلافين بيليتش لخوض المواجهة أمام التعاون اليوم القادم وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

واجتمع الكرواتي سلافين بيليتش باللاعبين قبل انطلاق التدريب الرئيسي أمس الأول الخميس وذلك لتقديم توجيهاته الفنية، كما خصص المدرب التدريبات للجوانب الفنية والتكتيكية واختتم الحصة بمناورة كروية بين اللاعبين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل فريق اتحاد جدة حالياً المركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق البطولة برصيد 13 نقطة حيثُ فاز في المباراة الماضية على الوحدة بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

من جهته أعلن نادي الاتحاد قبل مباراة اليوم إعارة لاعبه الصربي الكسندر بيزتش، لصفوف نادي اف سي سيؤول الكوري الجنوبي، لمدة عام ونصف.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وكان الاتحاد، قد ضم بيزتش، في يوليو الماضي قادماً من نادي النجم الصربي، ليعلن النادي إعارته في يناير.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

وشارك اللاعب الصربي مع الاتحاد في 8 مباريات بهذا الموسم سجل خلالها هدفاً واحداً في مباراة الفريق أمام الهلال.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين (كأس الأمير محمد بن سلمان)

المباراة: الاتحاد ضد التعاون الأسبوع: 19

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

الموعد: في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

السعودية الرياضية 1