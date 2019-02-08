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ترامب يخضع لفحص طبي

ترامب يخضع لفحص طبي
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الوئام - متابعات

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، لفحص طبي سنوي، لمعرفة ما إذا كان أمر طبيبه باتباع نظام غذائي صحي أكثر قد حقق نتائجه المرجوة، حسبما أوردت “رويترز”.

ومن المقرر أن يخضع ترامب (72 عاما) لفحوصات طبية في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند، لتحديد وزنه ومستويات الكوليسترول وضغط الدم والعوامل الصحية الأخرى.

وقبل أكثر من عام، أعلن طبيب ترامب أنه في “صحة ممتازة”، لكن تم توجيه الرئيس لمحاولة خفض وزنه بمقدار 4.5 إلى 6.8 كيلوغرامات، خلال تناول الطعام بشكل أفضل والبدء في ممارسة الرياضة.

وقال مساعدون لترامب إن الرئيس يتناول الآن مزيدا من الأسماك أكثر مما كان معتادا، لكنه لا يزال يتمتع بشرائح اللحم المطهية جيدا مع صلصة الطماطم والبطاطا المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض، وفي فندق ترامب الدولي في واشنطن.

ولطالما كان ترامب مولعا بالوجبات السريعة، وعلى رأسها البيتزا وشطائر البرغر، واعترف بأنه لم يلتزم التزاما صارما ببرنامج حميته الغذائية.

كما لم يعرف أنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض لممارسة التمارين الرياضية، حسب تعليمات الأطباء.

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