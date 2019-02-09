الأمم المتحدة: مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين باليمن في حالة انعقاد مفتوح لوضع اللمسات النهائية على القوائم

الوئام - متابعات

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين باليمن في حالة انعقاد مفتوح لوضع اللمسات النهائية على القوائم.

وانتهت اجتماعات ملف تبادل الأسرى بين ممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق، بينما جرى تمديد المحادثات إلى الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته قناة سكاي نيوز عربية فإن اجتماعات ملف تبادل الأسرى التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر، في ظل تعنت المليشيات ورفضها الاعتراف بآلاف المعتقلين في سجونها، ومن بينهم اسمان من الأربعة أسماء الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ويعد ملف تبادل الأسرى واحدا من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب المتمردين الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تظهر حتى الآن إلا تعنتا ومحاولات للمماطلة.