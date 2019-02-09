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خلال ستة أشهر بالكونغو الديموقراطية

مصرع 500 شخص جراء الإصابة بـ«إيبولا»

مصرع 500 شخص جراء الإصابة بـ«إيبولا»
weam.co/572574
كينشاسا - الوئام:

لقي 500 شخصًا مصرعهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال ستة أشهر بسبب فيروس إيبولا.

وذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديموقراطية في نشرتها اليومية عن الوباء أن 502 شخص توفوا جراء الوباء في حين شفي 271 شخصًا، موضحةً أن 441 شخصًا ممّن توفّوا تأكّدت إصابتهم بإيبولا، في حين أنّ الموتى الـ61 الباقين ترجّح إصاباتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنّه منذ بدء حملة التحصين في الثامن من شهر أغسطس 2018 تمّ تحصين 76 ألفًا و425 شخصًاوتُوفي أمس ثلاثة أشخاص تأكّدت إصابتهم بالفيروس وسبعة آخرين اعتبرت إصابتهم به مرجّحة ولكنّها لم تتأكّد وسجّلت حصيلة الوفيات الأعلى في مدينة بيني بـ 147 حالة وفاة.

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