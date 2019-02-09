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وسط مخاوف بشأن النمو العالمي

الذهب يصعد مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة

الذهب يصعد مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة
weam.co/572575
لندن- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي، لكن صعود الدولار الأمريكي كبح مكاسب المعدن النفيس الذي سجل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 1313.70 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن تعافى من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع البالغ 1302.11 دولار الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1318.50 دولار للأونصة.

وهبطت أسواق الأسهم حول العالم لثالث جلسة على التوالي وسط مخاوف من تباطؤ عالمي وفي غياب أي علامات على حل للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة حوالي 0.3 بالمئة.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1398 دولارا للأونصة.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.80 دولار للأونصة في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمئة الى 794 دولارا للأونصة.

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ارتفاع أسعار الذهب وتحسن شهية المخاطرة يكبح المكاسب

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