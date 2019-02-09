فلكية جدة: زائر من خلف حزام كايبر بسماء السعودية.. الثلاثاء

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي يستعدون يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 لمتابعة زيارة نادرة للمذنب “(إيواموتو -C/2018 Y1)” إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي حيث سيعبر قرب الارض بسرعة مذهلة 238.333 كيلومترا بالساعة من على مسافة 45 مليون كيلومتر فقط .

تم إكتشاف المذنب (إيواموتو) في ديسمبر 2018 بواسطة الفلكي الياباني (ماساوكي إيواموتو) وهو قادم من خلف حزام كايبر من منطقة تبعد خمسة أضعاف المسافة التي تفصل الكوكب القزم بلوتو عن الشمس.

يتحرك المذنب في مدار بيضاوي الشكل للغاية (شديد الاستطالة) يجعله يستغرق 1371 سنه ليدور حول الشمس ، لذلك فهو لا يزورنا كثيرا فقد كان اخر عبور له في الجزء الداخلي للنظام الشمسي العام 648 ميلادي (غير مسجل) ، ولن يتكرر من جديد حتى العام 3390 ميلادي لذلك فهذه فرصة نادرة لرؤية هذا المذنب.

وبحسب التقديرات فإن لمعان المذنب سيكون (+6.5) لذلك فهو غير مرئي للعين المجردة ولكنه رؤيته سهلة من خلال التلسكوب او حتى من خلال المناظير في الليالي القادمة حيث يعبر أمام مجموعة نجوم الأسد التي تشاهد في سماء منتصف الليل في هذا الوقت من السنه باتجاه الأفق الجنوبي.

ومن خلال التصوير الفلكي يظهر المذنب باللون الأخضر مما يدل على أنه يحتوي على السيانوجين وكربون ثاني الذرة وهما غازين يتوهجان باللون الأخضر عند تعرضهما لأشعة الشمس.

جدير بالذكر بأن المذنبات لا يمكن ابدأ التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق فيما يتعلق بمقدار لمعانها الظاهري لذلك تخضع للراصد والمراقبة.