الوئام - متابعات

يلتقي فريق باريس سان جيرمان، الليلة، مع نظيره فريق بوردو، ضمن مباريات الأسبوع 24 من الدوري الفرنسي، ويبحث فريق العاصمة عن فوزه الـ19 بمسابقة الدوري الفرنسي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي ، برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط بينه وبين نادي ليل صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق بوردو المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

ومن جانبه، شدد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على أهمية مباراة فريقه المقبلة أمام بوردو في الدوري الفرنسي، مؤكدا أنها مباراة صعبة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

وقال توخيل: “كل المباريات مهمة بالنسبة لنا لكن علينا أن نحمي لاعبينا ونمنحهم بعض الراحة.. سنلعب أمام جماهيرنا وفي أرضنا، ويمكن لكلاً من كورزاوا وفيراتي أن يشاركان”.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

ويعاني باريس سان جيرمان من غياب نجمه البرازيلي المخضرم نيمار، الذي يعاني من إصابة ستبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 10 أسابيع.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

وخسر فريق العاصمة، للمرة الأولى منذ انطلاق مسابقة الدوري الفرنسي في موسمها الحالي، أمام ليون، بنتيجة هدف مقابل هدفين، خلال الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

بينما يستعد لمواجهة فريق مانشستر يونايتد، الثلاثاء المقبل، بملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر الإنجليزية، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

وأورد المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه: “كل تأكيد نفكر في مباراة مانشستر يونايتد لكن يجب أن نضع كل تركيزنا حاليَا على مواجهة بوردو، الفريق يعرف كيف يتعامل مع تلك الأمور”.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

ومن المتوقع أن يدخل باريس اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بوفون

الدفاع: بيرنات – كيمبيبي – تياجو سيلفا – كيرير

الوسط: داني الفيش – ماركينيوس- دي ماريا

الهجوم: دراكسلر- كافاني – مبابي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في الدوري الفرنسي

المباراة: باريس سان جيرمان ضد بوردو في الدوري الفرنسي

الملعب: ستاد حديقة الأمراء “بارك دي برنس” بالعاصمة الفرنسية باريس

التوقيت: اليوم الموافق 9-2-2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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