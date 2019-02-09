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مقتل أكثر من 35 انقلابياً

خطة عسكرية لاستكمال تحرير تعز اليمنية

خطة عسكرية لاستكمال تحرير تعز اليمنية
weam.co/572589
صنعاء -الوئام:

كشف نائب التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر، عن وجود خطط عسكرية لدى قوات الجيش في المحافظة لاستكمال تحريرها هذا العام.

وقال القائد البحر، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت، إن مقتل أكثر من 35 انقلابياً وسقوط عشرات الجرحى، في معارك مع الجيش اليمني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز خلال الأسبوع المنصرم، إضافةً إلى أسر 8 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 3 قيادات حوثية بارزة.

وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، تدور بين الفينة والأخرى في جبهات الشقب جنوباً، والأقروض بمديرة المسراخ، جنوب شرق، وكذلك اشتباكات متقطعة ومصحوبة بقصف مدفعي في جبهة الصلو جنوباً، جراء محاولات تسلل عناصر انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني.

وأوضح أن جبهة الأقروض تشهد مواجهات طيلة الأيام الماضية، وأصبحت على صفيح ساخن، في حين أصبحت مدرسة الخلل عند خط المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تكبدت فيها خسائر بشرية ومادية.

وتمكنت قوات الجيش، من أسر قائد هجوم ميليشيات الانقلاب، كما تمكنت بمساندة من مواقع جبهة الشقب من شن هجوم كاسح، مكنها من السيطرة على كافة المواقع بجبهة الأقروض، بما فيها موقع الشقاق والضعة والنقطة والهوبين ومدرسة الميثاق، وفق البحر.

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