الوئام - متابعات

يستضيف فريق بايرن ميونيخ، اليوم، نظيره شالكة، ضمن مواجهات الأسبوع 21 من الدوري الألماني، ويطمح البايرن إلى استغلال نشوة بلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا بفوزه الصعب على مضيفه هرتا برلين 3-2 في الوقت الإضافي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

ويحتل البافاري المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني “البوندسليج” برصيد 42 نقطة، وشهد أداؤه تراجعا في الفترة الأخيرة، مما سمح لفريق مونشنجلادباخ أن يحتل المركز الثاني متقدما عليه بفارق الأهداف، وكذلك بروسيا دروتموند المتصدر برصيد 49 نقطة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

بينما يحتل فريق شالكه المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، لكن معنوياته مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، بعد فوزه القوي على فورتونا دوسلدورف وصعوده إلى دور ربع النهائي لكأس ألمانيا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

ومن جانبه، أكد دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه احترامه الكامل لفريق البايرن، وقال إنه يحترم تماما بايرن ميونخ، حتى لو لم يظهر البطل القياسي للبوندسليجا بأفضل حالاته في الموسم الحالي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

وأضاف تيديسكو، في تصريحات صحفية أمس الجمعة: “النتائج المباشرة تصب تماما لصالح بايرن.. بإمكانهم اللعب بعدة طرق مختلفة، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا غدا، ببعض الحظ سيكون لدينا فرصة”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

وسقط بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-3 في الجولة 20 من الدوري، وتراجع إلى المركز الثالث، بعد تحقيقه الفوز في 7 مباريات توالياً في الدوري، والخروج من الأزمة التي مر بها مطلع الموسم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

في حين أعرب نيكو كوفاتش المدير الفني للبافاري عن استيائه للخسارة أمام ليفركوزن، معترفا بضعف فريقه في مواجهة فرق تملك إيقاعاً سريعاً.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

وقال: “كنا مسيطرين على الوضع في الشوط الأول، لكن الأمور أفلتت من أيدينا في الثاني عندما أصبح الإيقاع سريعاً، وهذا ما تسبب بدخول الأهداف في مرمانا”، وتابع: “الأمر الإيجابي الوحيد هو أن بوروسيا دورتموند لم يكسب النقاط الثلاث”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

المباراة: بايرن ميونيخ ضد شالكة في الجولة 21 من الدوري الألماني

الملعب: أليانز أرينا

التوقيت: اليوم الموافق 9-2-2019 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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