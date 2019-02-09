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بمشاركة 100 طفل من متحدي الإعاقة

انطلاق منافسات الدورة 23 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران

انطلاق منافسات الدورة 23 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران
weam.co/572612
الرياض - الوئام:

انطلقت صباح اليوم السبت منافسات الدورة الـ23 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعوقين، والتي خصص اليوم الأول منها للبنين، حيث يتنافس 44 متسابقا من داخل المملكة، ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في أربعة فروع.
واستمعت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي محمد عطيف رئيساً للجنة، والشيخ احمد سعد المريشد، والشيخ احمد محسن العبيدي للمشاركين في فروع ومستويات الجائزة، والذين يمثلون إدارات التعليم، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي
وتعلن النتائج النهائية في السادسة من مساء غد الاحد خلال الحفل الختامي للجائزة الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وبحضور معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.
وتنطلق صباح غد الاحد منافسات المتسابقات، حيث تشارك 44 طفلة في الفروع الأربعة فيما ستعلن مساء بعد غد الاثنين النتائج خلال الحفل الختامي التي سترعاه صاحبة السمو الملكي الاميرة حصة بن سلمان بن عبدالعزيز.
من جانبه، أكد الأمين العام للجائزة الأستاذ: عبدالعزيز السبيهين أن هذه الجائزة حفزت الناشئة من البنين والبنات على الإقبال على القرآن الكريم، وتشجيعهم على حفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه، وارتفاع مستوى الحفظ لدى الطلاب في الفروع، وتحسن الأداء في قراءات كثير من المشاركين، وأشاد السبيهين بالمستوى الجيد للأطفال خلال اليوم الأول للمسابقة، موكداً على ان ذلك يعد امر ايجابياً ويؤكد قوة المنافسة في المسابقة وتنافس الأطفال فيما بينهم لنيل الجائزة التي باتت محط انظار الجميع.

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