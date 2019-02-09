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في إعلان تجاري

على طريقة صلاح.. ميسي يستعرض مهارته بطريقة مبتكرة

على طريقة صلاح.. ميسي يستعرض مهارته بطريقة مبتكرة
weam.co/572624
الوئام - وكالات

أظهر مقطع فيديو نشرته الصحف الإسبانية، مهارة كبيرة يتمتع بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يقوم بتصوير إعلان لشركة مياه غازية.

وخلال الفيديو يقوم ميسي بوضع زجاجة مياه غازية على الكرة ثم يسددها من داخل فتحة صغيرة، لتسقط الزجاجة على الأرض وهي في وضعها الصحيح.
وكان النجم المصري محمد صلاح، أيقونة ليفربول الإنجليزي، استعرض مهاراته خلال تصوير إعلان لإحدى شركات المياه الغازية أيضا بفيديو مشابه له.

ونشر محمد صلاح فيديو له في كواليس التصوير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحت عنوان “وراء الكواليس”.

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