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هيئة الترفيه تعيد الفن المسرحي إلى المملكة بـ5 مفاجآت.. أبرزها “شيريهان”

هيئة الترفيه تعيد الفن المسرحي إلى المملكة بـ5 مفاجآت.. أبرزها “شيريهان”
weam.co/572635
متابعات - الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، عددا من المفاجآت الفنية، تمثلت في عدة عروض، للجمهور السعودي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الفنانة شريهان تعود للمسرح، وتُقدم 6 عروض، مخصصة للعائلات، بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة”.

وأضافت الهيئة أنه سيتم أيضا عرض مسرحية “الملك لير” التراجيدية، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، في 6 عروض، بمناطق مختلفة حول المملكة، خلال العام الجاري.

واستطردت الهيئة موجهة حديثها لمحبي الفنان محمد هنيدي: “أنتم على موعد مع مسرحية (3 أيام على الساحل) الكوميدية، والتي ستُعرض بمناطق مختلفة في المملكة”.

وتابعت كاشفة أن “مسرح مصر”، بإشراف ومشاركة الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة من الشباب الصاعد، سيُقدم 4 عروض مسرحية كوميدية مميزة في المملكة.

كما نوهت الهيئة أنها تعاقدت مع الفنان محمد سعد لتقديم مسرحية خاصة، من بطولته، تعرض في المملكة.

وكانت الهيئة العامة للترفية أعلنت أمس الجمعة توقيع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عددا من مذكرات التفاهم، بمجال المسرحيات الحية والعروض السينمائية والحفلات الغنائية، في مصر، وتعرض بالمملكة العربية السعودية.

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