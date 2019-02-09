انتهاء عروض الصفر والحمر تستعد للمشاركة غدًا في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

اختتمت اليوم، فعاليات اليوم الخامس للجان التحكيمية في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية 140 كيلو شمال شرقي الرياض، لفئة الفحل وإنتاجه في لون الصفر بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل ، بمشاركة 7 فحول وإنتاجها بعروض مثيرة ومنافسة قوية بين المشاركين، ولم تسجل اللجان الطبية أي استبعاد في هذا اللون.

ويستعد الفحل وإنتاجه في لون الحمر غدًا للمنافسة وتقديم عروضها النهائية أمام لجان التحكيم قبل مغادرتها ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، والانتهاء من كافة إجراءاتها المقررة لها، ولم تسجل اللجان أي حالة استبعاد وأهلت 7 مشاركين.

من جانب آخر، استقبلت اللجان الأولية في مقر المهرجان أولى الفئة الجديدة التي تنطلق فعالياتها بعد غد فئة الفرديات دق للون الحمر، وسجلت اللجان الأولية استبعاد 4 حالات بسبب التهجين.